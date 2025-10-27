HOROR NA VOŽDOVCU: Davidu (23) u tuči slomili lobanju! Policija lovi trojicu napadača

Dvadesettrogodišnji David G. primljen je juče u Urgentni centar u Beogradu sa teškim telesnim povredama, uključujući prelom lobanje, nakon što je brutalno pretučen na parkingu u beogradskom naselju Voždovac.

Napad se dogodio 26.oktobra oko ponoći, a mladić je pronađen na parkingu u teškom stanju.

Nezvanično, on je rekao da su ga bez razloga napala i pretukla trojica muškaraca. Da ga je prvo udario jedan, a kada mu je on uzvratio onda su počeli da ga udaraju sva trojica!Kada je pao na pločnik nasilnici su se razbežali.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kamera snimila napadače?

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog teškog nasilnog dela. U toku je potraga za trojicom muškaraca koji su, prema nezvaničnim informacijama, direktno učestvovali u premlaćivanju.

Inspektori pregledaju snimke sa okolnih nadzornih kamera u nadi da će identifikovati napadače i rekonstruisati sled događaja koji je doveo do brutalnog premlaćivanja.

Autor: S.M.