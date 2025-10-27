AKTUELNO

Maloletnici opljačkali apoteku, pretili sprejem i pobegli sa 30.000 dinara!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Na Vračaru se danas oko 17 časova dogodila šokantna pljačka — troje maloletnika, uzrasta do 14 godina, upalo je u apoteku i pretilo radnici sprejem, nakon čega su iz kase uzeli oko 30.000 dinara i pobegli u nepoznatom pravcu.

Prema prvim informacijama, radnica je bila vidno uznemirena, a policija intenzivno traga za počiniocima. Ova pljačka samo je još jedan u nizu maloletničkih napada koji poslednjih nedelja potresaju Beograd.

Podsećanja radi, dan ranije, oko 19 časova, tri mlađa lica za koja se takođe sumnja da su maloletnici, izvršila su razbojništvo u jednoj pekari u Beogradu.

Prema nezvaničnim saznanjima, grupa dece uzrasta oko 14 godina već nedeljama pljačka apoteke, maltretira zaposlene i u pojedinim slučajevima ih i fizički napada.

Građani su uznemireni, a nadležni apeluju na roditelje i škole da obrate pažnju na ponašanje dece, dok se očekuje reakcija institucija koje se bave maloletničkom delinkvencijom.

Autor: Dalibor Stankov

