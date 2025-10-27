AKTUELNO

HOROR U RAKOVICI: Sin nožem napao majku - žena završila u Urgentnom, napadač u bekstvu!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Večeras oko 18 časova u beogradskom naselju Rakovica dogodio se porodični incident koji je šokirao javnost - sin je nožem napao svoju majku u porodičnoj kući.

Prema prvim informacijama, napadu je prethodila svađa između majke i sina, nakon koje je F.R. uzeo nož i nasrnuo na majku R.R.. Nakon napada, pobegao je u nepoznatom pravcu, a policija intenzivno traga za njim.

Povređena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, gde je zbrinuta. Ima posekotine po telu, ali je svesna i komunikativna, saopštavaju izvori bliski istrazi.

Ovaj slučaj je još jedan u nizu porodičnih nasilja koji potresaju prestonicu, a nadležni apeluju na građane da prijavljuju svaki oblik nasilja kako bi se sprečile tragične posledice.

Autor: Dalibor Stankov

