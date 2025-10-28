UHAPŠEN NASILNIK IZ RAKOVICE: U kući POSLE SVAĐE izbo majku, pa odšetao u kladionicu

Policija u Rakovici uhapsila je F.R. pod sumnjom da je sinoć izbo majku u kući.
R.R. je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar u Beogradu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.
Nezvanično, sin ju je nakon svađe kuhinjskim nožem posekao po telu i glavi.
Nakon napada on je pobegao i uhapšen je u obližnjoj kladionici.
O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Crna statistika
Za 14 godina u Srbiji je ubijeno oko 430 žena u slučajevima porodičnog nasilja.
Najnesigurnije mesto za ženu je njen dom. Podaci pokazuju da je više od 50 odsto žena ubijeno u kući ili stanu u kom su živele sa partnerom ili drugom bliskom osobom.
Nešto više od polovine žena (52 odsto) ubili su njihovi bračni ili vanbračni supružnici ili partneri.
Statistika je alarmantna — samo oko 3 odsto žena koje trpe nasilje ga prijavi nadležnim organima.
Iako postoji Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, problem i dalje ostaje izuzetno rasprostranjen.
Autor: Jovana Nerić