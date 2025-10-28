UHAPŠEN NASILNIK IZ RAKOVICE: U kući POSLE SVAĐE izbo majku, pa odšetao u kladionicu

Policija u Rakovici uhapsila je F.R. pod sumnjom da je sinoć izbo majku u kući.

R.R. je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar u Beogradu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Nezvanično, sin ju je nakon svađe kuhinjskim nožem posekao po telu i glavi.

Nakon napada on je pobegao i uhapšen je u obližnjoj kladionici.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Crna statistika

Za 14 godina u Srbiji je ubijeno oko 430 žena u slučajevima porodičnog nasilja.

Najnesigurnije mesto za ženu je njen dom. Podaci pokazuju da je više od 50 odsto žena ubijeno u kući ili stanu u kom su živele sa partnerom ili drugom bliskom osobom.

Nešto više od polovine žena (52 odsto) ubili su njihovi bračni ili vanbračni supružnici ili partneri.

Statistika je alarmantna — samo oko 3 odsto žena koje trpe nasilje ga prijavi nadležnim organima.

Iako postoji Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, problem i dalje ostaje izuzetno rasprostranjen.

Autor: Jovana Nerić