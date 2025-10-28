SVE JE BILO NA NJEGOVO IME: Kako su Belivuk i Miljković pokušali da sakriju milione!

Na suđenju protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga, danas su pred Specijalnim sudom u Beogradu svedočili braća Miloš i Marko Budimir, optuženi kao pripadnici kriminalne grupe.

Njihovo svedočenje otkrilo je niz detalja o navodnim finansijskim tokovima, poslovima sa Partizanom, placevima u Krnjači i ulozi biznismena Aleksandra Papića.

Miloš Budimir je izjavio da je Papić svakodnevno dolazio ispod prozora zatvorske ćelije i molio ga da pronađe momka iz Novog Sada koji ga je tužio, kako bi povukao prijavu. Iako je Papić ranije tvrdio da ne poznaje Budimira, Miloš i Marko su rekli da su ga viđali još od 2019. kada su uređivali restoran na stadionu.

Prema njihovim rečima, Papić je donosio koverte sa po 25.000 evra mesečno iz košarkaškog kluba Partizan, a oni su ih preuzimali kada Belivuk i Miljković nisu bili prisutni. Miloš tvrdi da je lično dobijao 1.000 evra mesečno iz tih sredstava.

Tužilaštvo sumnja da su Belivuk i Miljković novac od kriminalnih aktivnosti ulagali u nekretnine, uključujući placeve u Krnjači. Međutim, braća Budimir tvrde da je njihov otac, limar u penziji, kupio placeve od svoje ušteđevine, uz njihovu pomoć od 23.000 evra. Navode da su želeli da ga stambeno obezbede i da su placevi kupljeni u januaru 2021, neposredno pre njihovog hapšenja.

Takođe, Miloš Budimir je potvrdio da je poslao kovertu sa 5.000 evra kao poklon za svadbu Marka Miljkovića u hotelu "Metropol", dok je njegov brat Marko rekao da je prisustvovao svadbi i dao isti iznos.

Ovo svedočenje dodatno komplikuje već složen slučaj protiv Belivukove grupe, u kojem se ispituju tokovi novca, veze sa sportskim klubovima i pokušaji prikrivanja porekla imovine.

