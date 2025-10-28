AKTUELNO

Hronika

DRAMA U NOVOM PAZARU: Muškarac izboden u stomak usred dana, hitno prevezen u bolnicu!

Izvor: RINA, Foto: Pink.rs ||

U popodnevnim satima u ulici Stane Bačanin u Novom Pazaru došlo je do ozbiljnog incidenta koji je uznemirio lokalne stanovnike. Muškarac N.R. (44) zadobio je ubodnu ranu u predelu stomaka, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu.

Prema prvim informacijama sa terena, okolnosti pod kojima je došlo do napada još se utvrđuju, a policija je obavila uviđaj na licu mesta. Očekuje se više detalja nakon istrage i izveštaja lekara o stanju povređenog.

Stanovnici ovog dela grada kažu da su čuli viku i pozive u pomoć, a zatim videli dolazak hitne pomoći i policije. Incident je izazvao zabrinutost u komšiluku, koji inače važi za miran kraj.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju slučaja, a javnost očekuje zvanične informacije o motivima i eventualnim osumnjičenima.

Autor: Dalibor Stankov

#Bezbednost

#Bolnica

#Hitna pomoć

#Nasilje

#Novi Pazar

#Srbija

#Stane Bačanin

#drama u gradu

#incident

#lokalne vesti

#policijska istraga

#povređeni muškarac

#ubodna rana

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA NA VRAČARU: Mladić izboden nožem u stomak, napadač uhapšen na licu mesta!

Hronika

KRVAVA DRAMA U NOVOM PAZARU: Izboden BOKSER, u toku je lekarska intervencija

Region

Muškarac izboden, krvav bežao od napadača: Užas u Splitu

Hronika

KRVAVI OBRAČUN U NOVOM PAZARU: Mladić izboden u predelu ruku i grudnog koša, napadač u bekstvu

Hronika

Jeziv obračun u Novom Pazaru: Izboden mladić, odmah prevezen u bolnicu

Hronika

POJAVIO SE SNIMAK BRUTALNE TUČE U NOVOM PAZARU: Sve se vidi - ovako je sve počelo! (VIDEO)