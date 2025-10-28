DRAMA U NOVOM PAZARU: Muškarac izboden u stomak usred dana, hitno prevezen u bolnicu!

U popodnevnim satima u ulici Stane Bačanin u Novom Pazaru došlo je do ozbiljnog incidenta koji je uznemirio lokalne stanovnike. Muškarac N.R. (44) zadobio je ubodnu ranu u predelu stomaka, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu.

Prema prvim informacijama sa terena, okolnosti pod kojima je došlo do napada još se utvrđuju, a policija je obavila uviđaj na licu mesta. Očekuje se više detalja nakon istrage i izveštaja lekara o stanju povređenog.

Stanovnici ovog dela grada kažu da su čuli viku i pozive u pomoć, a zatim videli dolazak hitne pomoći i policije. Incident je izazvao zabrinutost u komšiluku, koji inače važi za miran kraj.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvetljavanju slučaja, a javnost očekuje zvanične informacije o motivima i eventualnim osumnjičenima.

Autor: Dalibor Stankov