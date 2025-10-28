VOZIO 205 NA SAT, BEZ DOZVOLE I BEZ KOČNICE: Presretač ga sustigao u poslednjem trenutku - kamera sve snimila! (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 09.30 časova zaustavili su 40-godišnjeg srpskog državljanina D.Đ., koji se na državnom putu Kikinda–Zrenjanin vozilom marke Volkswagen Touareg sa slovačkim tablicama kretao brzinom od čak 205,7 km/h, i to na deonici gde je ograničenje 80 km/h.

Daljom kontrolom utvrđeno je da vozač nije posedovao saobraćajnu dozvolu za navedeno vozilo. Zbog nasilničke vožnje isključen je iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava i izdat prekršajni nalog.

Uprkos brojnim apelima i sve češćim teškim saobraćajnim nesrećama koje uznemiruju javnost, saobraćajna policija beleži drastična kršenja propisa. Samo u poslednja tri dana, presretači su otkrili 10 težih prekoračenja brzine, od kojih je pet klasifikovano kao nasilnička vožnja.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pokažu odgovornost, poštuju ograničenja i propise, te time direktno doprinesu bezbednosti na putevima.

Autor: Dalibor Stankov