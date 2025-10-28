Tragedija u Grockoj: Starija žena pronađena mrtva u krevetu nakon požara

U porodičnoj kući u Grockoj večeras je izbio požar u kojem je, prema nezvaničnim informacijama, nastradala starija žena. Njeno telo pronađeno je u krevetu nakon intervencije vatrogasaca.

Kako navode meštani u objavama na društvenim mrežama, vatra je potpuno zahvatila objekat, a ekipe su brzo reagovale. Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, žena je pronađena bez znakova života.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o identitetu nastradale osobe. Istraga je u toku, a više detalja se očekuje nakon uviđaja.

Autor: Dalibor Stankov