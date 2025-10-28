AKTUELNO

Zakucao se u cisternu kod Ovče – vozač (45) povređen, saobraćaj usporen!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Večeras je na obilaznici kod Ovče, u pravcu ka Pupinovom mostu, došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređena jedna osoba. Prema prvim informacijama, automobil se zakucao u cisternu ispred semafora.

Vozač automobila, muškarac star 45 godina, zadobio je lakše povrede. Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i saobraćajne policije, koje su obezbedile teren i pružile pomoć povređenom.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na tom delu obilaznice bio je privremeno usporen.

Više informacija očekuje se nakon zvaničnog izveštaja nadležnih službi.

Autor: Dalibor Stankov

