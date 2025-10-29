AKTUELNO

Hronika

KOMBI PUN DECE SLETEO SA AUTO-PUTA KOD NOVOG SADA: Jedno dete poginulo, 7 povređenih

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA/Tanjug/Nemanja Jovanović/Pink.rs ||

Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povređeno.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca.

Autor: D.Bošković

#SLETEO KOMBI

#autoput

#deca

#dete poginulo

#kombi

POVEZANE VESTI

Hronika

PRETICAO KOLONU VOZILA, PA SE ZAKUCAO U AUTO Stravična nesreća kod Boljevca: Ima POGINULIH

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD ŠIDA: Sleteo s puta i poginuo na mestu

Hronika

Sudar na auto-putu kod aerodroma: Stvorila se kolona, hitna na licu mesta

Hronika

AUTOMOBIL SE PREVRNUO NASRED AUTO-PUTA: Stvaraju se gužve kod Stare Pazove, na licu mesta ekipa Hitne pomoći (VIDEO)

Hronika

PRVA SLIKA S MESTA TEŠKE NESREĆE NA PUTU ČAČAK - KRALJEVO: Posle sudara s automobilom, autobus sleteo s puta i udario pravo u stub dalekovoda (FOTO)

Beograd

Udes u Zemunu: Auto uleteo među tezge, žena završila ispod vozila