NASTRADALI LAZAR (16) I NJEGOV POVREĐENI BRAT BLIZANAC SLAVILI MEDALJU, A ONDA TRAGEDIJA: Ponosno se vraćali kući, prevalili kilometre, pa stradali pred kućom

Mladi džudista Lazar P. (16) nastradao je jutros u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, kada je kombi koji je prevozio mlade sportiste iz Budimpešte za Beograd nakon velikog takmičenja u Azerbejdžanu, sleteo s puta i probio zaštitnu ogradu.

Nesreća se podsetimo, dogodila jutros oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija. Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija S. S. (43).

- Mladi džudisti Partizana minulih dana bili su na prestižnom džudo takmičenju u Bakuu, u Azerbejdžanu. Oni su na putovanje išli avionom, ali iz Budimpešte, dok su iz Beograda do Budimpešte imali organizovan kombi prevoz. Tako su mladi sportisti juče sleteli u Budimpeštu, a zatim se kombi prevozom uputili ka Beogradu - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Nažalost, iz za sadaa nepoznatog razloga, vozač kombija S. S. izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteli su s puta, probili zaštitnu ogradu i upao u kanal. U kombiju je pored Lazara P. bio i njegov brat Luka P,. inače blizanac, koji je pre tri dana uzeo najsjanije odličje, zlatnu medalju na takmičenju u Bakuu.

Kako se može videti na njihovim društvenim mrežama, dečaci su bili jako ponosni što treniraju džudo, a ako je sudeći prema fotografijama njih dvojica su uvek bili zajedno, nasmejani i okruženi prijateljima.

- Slavili su zlato i uspeh na takmičenju, radovali se i s ponosom su se vraćali kućama. Nažalost, onda se desila tragedija i to maltene na kućnom pragu. Tolike kilometre su prevalili i da se ovo dogodi pred Beogradom, ne možemo da verujemo niti da zamislimo - kažu poznanici dečaka.

Otac dečaka u suzama

Otac dečaka je van sebe posetio mesto nesreće, a za medije je rekao da mu je jedan sin poginuo, dok se lekari bore za život drugog naslednika.

- Da li su izgubili kontrolu, ne znam. Oni su bili na takmičenju u Azerbejdžanu. Od Bakua do Budimpešte su došli avionom, od Budimpešte su išli kombijem za Srbiju, za Beograd. I onda se desilo ovo. Jedan mladi život je izgubljen. Sin što je povređen je u bolnici. Stali smo kao nešto da vidimo - rekao je u suzama otac dečaka za Blic.

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku, dežurni tužilac naložio je da se telo dečaka pošalje na obdukciju, kao id a se kombi pošalje na vanredni tehnički pregled.



Autor: D.Bošković