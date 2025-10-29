AKTUELNO

Hronika

DETALJI PUCNJAVE U JERKOVIĆU: Nađene tri čaure, muškarac prijavio izrešetan plafon i zid u svom stanu - policija blokirala kraj

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

U naselju Braće Jerković u Beogradu danas je došlo do pucnjave, a policiju je pozvao M.Ž. (36) koji je, navodno, bio meta.

On je prijavio policiji da je ispred zgrade u ulici Ulica Braće Jerkovića 111 pronašao nekoliko čaura, a svom stanu primetio je šupljinu na plafonu i na zidovima.

Naveo je da je oko 1 posle ponoći čuo zvukove nalik pucnjavi i škripu guma, ali nije obratio pažnju.

Policija je pronašla tri čaure nedaleko od zgrade.

M.Ž. je naveo da nema problema sa drugim ljudima, bavi zakonitim poslom nema kriminalni dosije i ne zna ko je i zašto pucao.

Policija je poziv primila u 11.25 sati. Ovaj deo grada je blokiran.

Autor: A.A.

#Braće Jerković

#Pucnjava

#detalji

POVEZANE VESTI

Hronika

PRVI SNIMCI SA MESTA UBISTVA I PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI Izrešetali ih iz kombija, pa se dali u beg! Policija blokirala čitaj reon! (VIDEO)

Hronika

Prvi snimci sa mesta pucnjave! PINK.RS NA LICU MESTA: Pokušaj likvidacije u luksuznom naselju West

Hronika

POTERA U TOKU: Ovo je prvi SNIMAK mesta pucnjave u Mirjevu - Napadač muškarca IZREŠETAO po nogama, pa POBEGAO!

Region

ISPALJENA NAJMANJE TRI HICA: Pucnjava u Sarajevu, ima povređenih

Hronika

POJAVIO SE PRVI SNIMAK PUCNJAVE U BEOGRADU! Na muškarca (40) sasuo metke sa motora, blokirane sve okolne ulice

Hronika

Pucnjava u Braće Jerković: Haos na Voždovcu