OPASNA VOŽNJA NA ČUKARICI! Mladić uhvaćen sa 1,26 promila dok je vozio 155 kilometara na sat!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, noćas oko 1 čas, zaustavili su na teritoriji Čukarice u Beogradu dvadesetšestogodišnjeg M. Ž, vozača automobila marke „pežo“, koji je upravljao vozilom brzinom od 155,8 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Policija je alkotestiranjem vozača utvrdila da je bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,26 promila alkohola u organizmu. Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: A.A.