TEŽAK UDES U KRAGUJEVCU, TROJE PREBAČENO U BOLNICU: Posle sudara, jedan automobi se zakucao u banderu!

U sudaru dva automobila u Kragujevcu, kod Državnog data centra, tri osobe su povređene.

Njih je Hitna pomoć prevezla u Urgentni centar.

- Udes se dogodio oko podneva u ulici Save Kovačevića. Od siline udara, jedno putničko vozilo se zakucalo u banderu. Osim policije i Hitne pomoći, intervenisali su i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade - kaže izvor.

Prema dostupnim informacijama, povređeni koji su sanitetskim vozilima prebačeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac nisu životno ugroženi.

Saobraćaj je na tom delu puta jedno vreme bio u prekidu, a uzrok nezgode biće poznat nakon uviđaja.

