ZAPLENJENO 200 KILOGRAMA MARIHUANE KOD LOZNICE! Oglasio se Dačić: Sve ukazuje da je količina zaplenjene droge značajno veća (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u velikoj akciji u mestu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili i zaplenili oko 200 kilograma materije za koju postoje osnovi sumnje da je opojna droga marihuana i uhapsili vlasnika imanja i kuće gde je vršen pretres J. M. (1964), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ističući da sve ukazuje na to da je količina znatno veća, zbog čega policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Šapcu, Odeljenja kriminalističke policije, Grupe za borbu protiv droga i Policijske stanice Loznica, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, u selu Gornja Badanja, opština Loznica, otkrili i zaplenili izuzetno veliku količinu materije za koju postoje osnovi sumnje da se radi o opojnoj drogi marihuana.

Na navedenoj lokaciji, u prostorijama koje je, kako se sumnja koristio J.M. pronađene su stabljike zeljaste biljne materije u fazi sušenja, kao i više džakova sa već osušenom materijom, za koju postoje osnovi sumnje da je marihuana, u ukupnoj količini od oko 200 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Želim posebno da naglasim da sve ukazuje na to da je količina zaplenjene droge značajno veća, zbog čega policija, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja intenzivan operativni rad i sve neophodne mere radi potpunog rasvetljavanja ovog slučaja i otkrivanja svih lica umešanih u proizvodnju i distribuciju narkotika.

Ovo je još jedan dokaz da policija neće stati i da će nastaviti svakodnevno, odlučno i beskompromisno da deluje u borbi protiv narko-kriminala. Ta borba nema kompromisa, niti zaštite za bilo koga.

Država će nastaviti da snažno podržava sve napore policije u suzbijanju trgovine drogom, jer je zaštita naše dece i bezbednost građana apsolutni prioritet", rekao je Dačić.

Autor: S.M.