UDES NA AUTOKOMANDI: Dva vozila se sudarila, jedno završilo na trotoaru! (FOTO)

Jutros je na Autokomandi došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, jedno vozilo je nakon sudara završilo delimično na trotoaru i tom prilikom udarilo u semafor koji se tu nalazi.
Na licu mesta se nalazi vozač koji je postavio sigurnosni trougao, a saobraćaj se trenutno odvija usporeno. U nezgodi, prema nezvaničnim informacijama, nema teže povređenih.
Uzrok udesa još nije poznat.
Vozačima se savetuje oprez pri prolasku kroz ovaj deo grada dok se vozila ne uklone sa kolovoza.
