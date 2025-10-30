AKTUELNO

PRVI SNIMAK TEŠKE NESREĆE U POŽAREVCU: Direktan sudar auta i kombija! Vozila smrskana (VIDEO)

Jedna osoba teško je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u Požarevcu.

Kako je objavljeno na Instagram stranici 192_rs, vozač "opela" je teško povređen nakon direktnog sudara sa kobijem.

"Vozač automobila je prema rečima očevidaca preticao dva automobila, ali nije stigao da se vrati u svoju traku i došlo je do kontakta sa kombijem", objavio je 192_rs.

Dodaju da su na terenu bili Hitna pomoć, policija i vatrogasci, a vozač kombija nije povređen.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen, vozila su potpuno uništena.

Autor: A.A.

