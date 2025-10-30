POŽAR U NOVOM SADU: Spasen muškarac, dve prostorije izgorele (FOTO)

U Novom Sadu, sinoć oko 23 časa dežurnim službama je dojavljeno da u ulici Veselina Maslaše 118 gori stan.

Dolaskom na lice mesta vatrogasci spasioci i patrola policije ustanovili su da gori stan u zgradi, na drugom spratu. U stanu je zatečena osoba bez svesti.

Intervenalo je 10 vatrogasaca spasilaca sa 3 vozila iz VSJ Novi Sad.

Požar je lokalizovan i ugašen, osoba zatečena u stanu je davala znake života i predata je ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

U stanu su izgorele dve prostorije, ukupne površine od oko 20 m². Uzrok požara biće utvrđen tokom istrage.

Autor: Marija Radić