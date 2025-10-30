TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: U udesu učestvovalo više vozila, vatrogasci spasavali povređene (FOTO)

Na obilaznici oko Beograda u smeru ka Novom Sadu, pre isključenja za Obrenovac oko 7 i 20 sati došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasci spasioci i patrole saobraćajne policije.

Ustanovljeno je da je jedna osoba zaglavljena u havarisanom vozilu. Vatrogasci spasioci su oslobodili povređenu osobu i predali ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

Uviđaj je u toku, povećana je gužva na ovom delu obilaznice.

