AKTUELNO

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: U udesu učestvovalo više vozila, vatrogasci spasavali povređene (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na obilaznici oko Beograda u smeru ka Novom Sadu, pre isključenja za Obrenovac oko 7 i 20 sati došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, vatrogasci spasioci i patrole saobraćajne policije.

Foto: Pink.rs

Ustanovljeno je da je jedna osoba zaglavljena u havarisanom vozilu. Vatrogasci spasioci su oslobodili povređenu osobu i predali ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

Uviđaj je u toku, povećana je gužva na ovom delu obilaznice.

pročitajte još

POŽAR U NOVOM SADU: Spasen muškarac, dve prostorije izgorele (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Beograd

#Obilaznica

#Saobraćajna nesreća

#spasavanje

#vatrgasac

POVEZANE VESTI

Beograd

TEŠKA NESREĆA KOD TUNELA ŽELEZNIK: Na terenu policija i vatrogasci, saobraćaj obustavljen! (FOTO)

Hronika

Teška saobraćajka na Novom Beogradu: Od siline udarca vozilo se prevrnulo na bok, ima povređenih

Hronika

LANČANI SUDAR NA GAZELI: Šest vozila učestvovalo u udesu, policija na terenu (VIDEO)

Beograd

TEŽAK SUDAR KOD MLADENOVCA: Više vozila uništeno na ulazu u grad, Hitna pomoć na licu mesta

Hronika

STRAVIČAN PRIZOR NA OBILAZNICI KOD NOVOG SADA! Došlo do saobraćajne nesreće, vozač imao skoro 1,2 promila - automobil prevrnut (VIDEO)

Hronika

Stravičan sudar na obilaznici oko Beograda: Povređeno pet osoba