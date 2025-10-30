Automobilom oborio policajca na ivičnjak, pa pobegao! Potera za vozačem sa Voždovca

Bahati vozač noćas je na Voždovcu kolima udario policajca D.C., dao gas i pobegao.
Raspisana je potraga za vozačem "fiat punta" i , najverovatnije, reč je o mladiću, prenosi Telegraf.
O slučaju je obavešteno i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kako saznajemo, policajac je primljen na VMA i konstatovane su mu lake povrede.
Prema našim informacijama, incident se dogodio oko 23 sata na uglu Ulica Meštrovićeve i Jovana Bjelića.
- Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića - kaže izvor.
Policajac je od siline udarca pao na ivičnjak. On je u svesnom stanju prevezen u bolnicu.
Bahatom vozaču na teret se stavlja Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
