Pali krijumčari zbog kojih je stradao Kinez na Dunavu: Pokušali da prevezu i oružje

Policajci u Novom Sadu uhapsili su D. M. (64) iz Sombora i S. K. (51) iz Sremske Kamenice, zbog sumnje da su učinili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Za ovo krivično delo, kako dodaju u saopštenju, terete se i dvojica državljana NR Kine, J. J. (39) i J. C. (32), koji su uhapšeni 15 oktobra.

"Sumnja se da su J. J. i J. C. prevezli 11 kineskih državljana od Surčina do Bačke Palanke, a zatim ih predali D. M. i S. K. kako bi ih oni prokrijumčarili iz Srbije u Republiku Hrvatsku. S. K. je nameravao da preveze Kineze čamcem do Republike Hrvatske, ali se, na području Bača, čamac prevrnuo, a jedan od kineskih državljana je izgubio život. Takođe, S. K. se tereti za još dva krivična dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave" piše u policijskom saopštenju, u kom se dodaje:

- Pretresom njegovog stana, policija je pronašla 27 pištolja, šest improvizovanih naprava za ispaljivanje projektila, 247 metaka raznih kalibara, novac u iznosu od 6. 400 evra i više ličnih dokumenata za koja se sumnja da su falsifikovana.

D. M. i S. K. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

