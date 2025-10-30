LJUDSKA LOBANJA PRONAĐENA NA GRADILIŠTU: Užas u Beogradu

Na gradilištu u Dobanovcima radovi su juče obustavljeni jer je bagerista iz zemlje izvukao ljudsku lobanju.

Radnici su juče radili na kopanju hidranta, gde je u rad bio uključen i bager. Naime, bagerista je, dok je radio, uvideo da je kopajući pronašao nešto u zemlji. Kada je bolje pogledao, shvatio je da je u pitanju - ljudska lobanja. Drugih ostataka tela nije bilo.

Istog momenta prekinuo je sa radom i pozvana je policija, koja je izašla na lice mesta.

O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a daljim radom bi trebalo da bude utvrđeno kako se lobanja našla na tom mestu i koliko dugo se tu nalazila.

Po nalogu tužilaštva ona je prevezena na Institut za sudsku medicinu gde će se utvrditi više podataka.

Autor: Marija Radić