Akcija SBPOK-a u Beogradu: Devet osoba uhapšeno zbog nedozvoljenog prometa akcizne robe

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal policijski službenici MUP Republike Srbije, Direkcije policije - UKP - SBPOK – Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala lišili su slobode devet lica i to: S.P., D.V., M.V., R.B., G.M., V.I., N.P., S.B i N.B zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl 346 stav 2 i 4 KZ i krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz čl 176 stav 1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 1. februara do 30. oktobra 2025. godine na teritoriji Beograda suprotno odredbama Zakona o akcizama neovlašćeno stavili u promet više od 12.000 boksova cigareta - raznih marki koje nisu bile obeležene kontrolnim akciznim markicama, bez odgovarajuće propratne dokumentacije i plaćanja propisanih akciza ostvarivši na taj način znatnu imovinsku korist. Pretresi na više lokacija na teritoriji Beograda su u toku, a osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal gde će biti saslušani.

Autor: A.A.