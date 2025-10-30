AKTUELNO

Hronika

JEZIVA NESREĆA KOD JARINJA: Srbin sleteo sa puta, zadobio teške povrede

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

U selu Jarinje, juče oko 19 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen Srbin, vozač kamiona sa srpskim registarskim oznakama, koji je sleteo sa puta, saopštila je tzv. kosovska policija.

Kako navode, sumnja se da je do nezgode došlo usled nepažnje i neprilagođene brzine uslovima na putu.

Vozač je tako izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo van puta, piše Kossev.

U nesreći je povrede zadobio sam vozač, koji je nakon ukazane lekarske pomoći pušten.

Slučaj se vodi po redovnom postupku.

Autor: Iva Besarabić

#Jarinje

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

