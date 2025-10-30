AKTUELNO

Hronika

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA POZIVAO NA NASILNU SMENU VLASTI: Policija uhapsila muškarca iz Beograda

Foto: Pink.rs/D. Bošković

Pripadnici MUP-a uhapsili su M.V. iz Beograda zbog snimka na TikToku u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog poretka Srbije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.V. (1977) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

On se sumnjiči da je snimio i postavio video klip na društvenoj mreži TikTok u kojem je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije, odnosno da se 1. novembra svrgnu najviši državni organi, odnosno predstavnici tih organa.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Hapšenje

#Policija

#blokaderi

#protesti

#rotacija

#smena

#vlast

