I KAMEN BI ZAPLAKAO: Danas ispraćaj na večni počinak tragično nastradale porodice na Novom Beogradu

Tročlana porodica koja je 26. oktobra nastradala na Novom Beogradu, danas će biti ispraćena na večni počinak.

Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i njihov sin Mihajlo biće sahranjeni danas na Novom bežanijskom groblju.

Porodica i prijatelji su u neverici zbog tragedije koja ih je zadesila, a povodom stravične nesreće se oglasila i Dijanina sestra.

- I dalje mi je sve nerealno... Ljuta sam, tužna sam i činjenica da naše Dije, dečaka i Bojana više nema mi i dalje ne dopire do glave. Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta, a našim klincima oduzeo stvaranje uspomena s tetkom, bratom i tečom. Zbog svog bezobrazluka, ubio je celu jednu porodicu, a promenio živote nama ostalima zauvek!!! - napisala je Dijanina sestra.

Drugari dali srceparajuću čitulju za nastradalog drugara



U jednim dnevnim novinama osvanula je najboljnija čitulja.

U razred treći tek pođosmo mi, životnu stazu okitismo maštom, i tren oka sad dovoljan bi da pojimo ti na rastanku đačkom. Jedna klupa ostade nam prazna, kao mnoga srca, osmeh tvoj što grejaše. Sećanje na tebe negujemo razna, uvek dobar ti nama bejaše. Nekom brat, drug ili sin, i mnoge uloge da odigraš još. Ti si nama uvek bio fin, ali jedan dan zadesi se loš. Nećemo se ljutiti na tebe, a ti nama slabost oprosti, što nas napusti bez preke potrebe, jer ni nama suze nisu od koristi. Zauvek bićeš jedan od nas, ne damo te zubu vremena zlog, među anđelima svojim pronađi spas, svi drugari odeljenja tvog. S ljubavlju, odeljenje 3/2,'' piše u bolnoj čitulji koja je potpisana sa školskim drugarima mališana koji je tako rano izgubio svoj život.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 26. oktobra na Novom Beogradu kod kule West, kada je Nikola Đ. (24) iz Brčkog "audijem" prošao na crveno svetlo brzinom od 132 kilometara na čas, u alkoholisanom i drogiranom stanju i tom prilikom udario u vozilo marke "hjundai" u kom je bila tročlana porodica.

Autor: A.A.