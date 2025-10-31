AKTUELNO

Hronika

Katastrofa kod Železnika, sudar dva teretnjaka - Jedan prevozio visoko zapaljivi gas! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Oko 9 časova jutros, u tunelu Železnik na obilaznici oko Beograda, sudarila su se dva kamiona. Jedan od njih prevozio je 2.700 litara propan-butana, a metalni rezervoar je ispao iz vozila!

Foto: Pink.rs

Srećom, nema povređenih i nema curenja gasa, ali opasnost je bila ogromna. Saobraćaj je trenutno potpuno obustavljen, a na licu mesta su vatrogasci-spasioci i saobraćajna policija.

Situacija je pod kontrolom, ali panika među vozačima i blokada saobraćaja izazvali su veliki zastoj na ovom delu obilaznice.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Hitna Intervencija

#KAMIONI

#Panika

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#Vatrogasci

#eksplozivna materija

#gasni rezervoar

#haos

#klikbejt

#obustava saobraćaja

#opasnost

#propan butan

#tunel Železnik

