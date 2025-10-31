Na suđenju 'Vračarcima' prikazane poruke nakon ubistva Ristića: Ovo su najnovije informacije iz sudnice

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je izvođenjem dokaza sa kriptovane aplikacije “Skaj” nastavljeno suđenje pripadnicima grupe “Vračarci”, optuženim za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

U sudnici su prikazane poruke sa kriptovane aplikacije "Skaj" koje su razmenjivali pripadnici grupe nakon ubistva Dragana Ristića zvanog Čađa 10. septembra 2020. godine.

Prema navodima iz optužnice, pripadnici su ubili Ristića jer su smatrali da je njegov sin cinkario u sudskim postupcima, te su planirali da ubiju prvo oca kako se ne bi svetio, pa tek onda sina, a izvršilac ubistva je, kako tvrdi tužilaštvo, Vuk Ursulov.

Prikazana je fotografija Ristića kako sedi u restoranu, kao i čitulje koje su date za njega.

Jednu od čitulja je dao Željko Rutović, koji je inače bio Ristićev kum, što su pripadnici grupe i pominjali u prepiskama na kriptovanoj aplikaciji “Skaj”.

Nakon fotografija su usledile poruke koje su razmenjivali pripadnici grupe, a u kojima se navodi da je Ristić zaslužio da umre jer je bio “mnogo grešan”, kao i da je njegov sin “cinkaroš”.

U narednoj prepisci 13. septembra 2020. godine je, kako to tužilaštvo navodi, vođa ove grupe Nikola Vušević napisao da su “Pali naši za Čađu” i “Popadali ovi za Čađu”, isti dan kada je uhapšen Vuk Uruslov.

Optuženi Dario Đorđević zvani Dekster je potom, kako je navedeno u optužnici, napisao da je “retard” vozio automobil za ubistvo bez rukavica i da se čeka DNK.

Na početku suđenja je Luka Cerović tražio od sudije da mu ukine pritvor jer mu je juče, kako je rekao, umrla majka i želi da ide na sahranu.

Sudija je taj predlog odbila i navela da će mu odlazak na sahranu biti dozvoljen ukoliko ne bude bezbednosnih smetnji.

Suđenje se nastavlja 5. novembra.

Pripadnici ove grupe optuženi su za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Optužnicom je obuhvaćeno ukupno 45 osoba, dok se u odsustvu sudi 17, među kojima su i vođe grupe Nikola Vušović, Radoje Zvicer i Uroš Piperski.

Zvicer je u bekstvu zbog čega mu se sudi u odsustvu, dok je Vušović uhapšen u Barseloni 18. oktobra prošle godine.

Grupa se tereti za ubistva 20. marta Aleksandra Halabrina, 10. septembra Dragana Ristića, i 17. oktobra 2020. godine Aleksandra Šarca.

Pokušaji ubistava izvršeni su 7. oktobra na sada pokojnog Lazara Vukićevića, 29. decembra 2019. godine na Samira Divljanovića, 11. maja 2020. na Miloša Nilovića, 27. novembra 2020. godine na Andriju Zarića kao i na Arsenija Stefanovića 1. februara 2021. godine.

Zvicer i Vušović terete se i da su od 2019. do 2022. godine organizovali grupu, čiji pripadnici su između ostalog cijanidom pokušali da otruju Strahinju Savića koji se nalazio u pritvoru u Crnoj Gori i bio je spreman na saradnju sa istražnim organima te države.

Autor: Marija Radić