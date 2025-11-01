Sud potvrdio optužnicu: Pad nadstrešnice nije bio nesreća – evo ko snosi odgovornost!

Godinu dana nakon tragedije koja je potresla Srbiju, Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv troje službenika povezanih sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U nesreći je stradalo 16 ljudi, a dvoje je teško povređeno. Optuženi se terete za krivična dela sa koruptivnim elementima, a postupak je pokrenut po nalogu Apelacionog suda.

Kako saznajemo, Viši sud u Beogradu doneo je rešenje kojim je ponovo potvrđena optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Optužnica je podignuta protiv Slobodanke K, menadžera za razvoj investicija u AD „Infrastruktura Železnice Srbije“, kao i protiv Milutina S, predsednika Komisije za tehnički pregled, i Biljane K, člana iste komisije.

Tragedija se dogodila 1. novembra 2024. godine, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. U nesreći je život izgubilo 16 osoba, dok je dvoje zadobilo teške telesne povrede.

Prema navodima iz optužnice, postoji opravdana sumnja da su propusti optuženih direktno doprineli tragediji. Tužilaštvo tvrdi da bi savesnim postupanjem, vanrednim pregledom i kontrolom uslova tokom probnog rada, mogli da uoče znake loma i povećanog ugiba na konstrukciji — i time spreče katastrofu.

Detalji optužnice:

Slobodanka K. se tereti za:

Zloupotrebu službenog položaja (član 359 stav 1 KZ)

Teško delo protiv opšte sigurnosti (član 288 stav 2 i 3 u vezi sa članom 278 stav 2 KZ)

Milutin S. i Biljana K. se terete za:

Nesavesan rad u službi (član 361 stav 2 u vezi sa stavom 1 i 3 KZ)

Teško delo protiv opšte sigurnosti (član 288 stav 2 i 3 u vezi sa članom 278 stav 2 KZ)

Sud je postupao po nalogu Apelacionog suda, koji je ranije ukazao na potrebu dodatnog razmatranja. Odluka o potvrdi optužnice otvara put za nastavak suđenja i eventualno utvrđivanje odgovornosti za jednu od najtragičnijih nesreća u javnom prostoru u poslednjih nekoliko godina.

Autor: Dalibor Stankov