AKTUELNO

Hronika

VATROGASCI SPASILI ŽENU IZ POŽARA! DETALJI DRAME U KALUĐERICI: Vatra buknula u trospratnoj kući, starica se nagutala dima... (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: Čitalac Pink.rs ||

Žena (70) prebačena je u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobila u požaru koji je zahvatio trospratnu porodičnu kuću u beogradskom naselju Kaluđerica.

Požar je, prema nezvaničnim saznajima, oko 17 i 30 sati zahvatio kuhinju na spratu nakon čega je počeo da se širi.

Vatrogasci iz VSJ Voždovac su brzom intervencijom stavili plamen pod kontrolu nakon čega su prilikom pretraživanja prostorija zahvaćenih plamenom pronašli staricu koju su izneli iz kuće u svesnom stanju.

Foto: Čitalac Pink.rs

Starica se prema nezvaničnim saznanjima nagutala dima i imala je opekotine po telu zbog čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u Urgentnu centar radi ukazivanja pomoći.

pročitajte još

Oko 100 vatrogasaca gasilo veliki požar u Londonu: Borba sa vatrenom stihijom trajala satima

Autor: A.A.

#Požar

#Vatra

#Vatrogasci

#urgentni

POVEZANE VESTI

Hronika

Požar u Beogradu: Vatrogasci spasili ženu iz kuće u plamenu

Hronika

Detalji požara u Sremčici: Stradao muškarac (55), vatrogasci spasili pet osoba

Hronika

MUŠKARAC STRADAO U POŽARU KOD PANČEVA: Vatra buknula u kući, njegov rođak povređen

Region

Izgoreli supružnici i njihov komšija: Jeziv požar u porodičnoj kući (VIDEO)

Hronika

POŽAR NA ZVEZDARI, 4 DEČAKA SE NAGUTALA DIMA: Hitno prevezeni na Institut za majku i dete

Hronika

Povređena devojčica (10) u Kaluđerici: Udario je vozač autobusa, hitno je primljena u bolnicu