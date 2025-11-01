VATROGASCI SPASILI ŽENU IZ POŽARA! DETALJI DRAME U KALUĐERICI: Vatra buknula u trospratnoj kući, starica se nagutala dima... (FOTO)

Žena (70) prebačena je u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobila u požaru koji je zahvatio trospratnu porodičnu kuću u beogradskom naselju Kaluđerica.

Požar je, prema nezvaničnim saznajima, oko 17 i 30 sati zahvatio kuhinju na spratu nakon čega je počeo da se širi.

Vatrogasci iz VSJ Voždovac su brzom intervencijom stavili plamen pod kontrolu nakon čega su prilikom pretraživanja prostorija zahvaćenih plamenom pronašli staricu koju su izneli iz kuće u svesnom stanju.

Starica se prema nezvaničnim saznanjima nagutala dima i imala je opekotine po telu zbog čega je vozilom Hitne pomoći prevezena u Urgentnu centar radi ukazivanja pomoći.

Autor: A.A.