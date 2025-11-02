JEZIVE SCENE NA MAGISTRALNOM PUTU KOD POŽEGE Motociklista podleteo pod automobil, hitno prevezen u bolnicu

Na magistralnom putu Požega - Užice, u blizini restorana „Potkovica“, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali motocikl i putnički automobil.

-Motocikl se kretao iz pravca Požege ka Užicu kada je došlo do sudara sa automobilom. U nezgodi je povređen vozač motocikla i on je zbrinut od strane hitne pomoći. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat - kazao je očevidac za agenciju RINA.

Zbog udesa na magistralnom stvorene su veće gužve u saobraćaju tokom trajanja uviđaja.

Autor: Jovana Nerić