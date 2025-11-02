DRŽAVLJANKA SRBIJE UHAPŠENA U CRNOJ GORI Prolaznici ukrala novčanik 'na naročito drzak način'

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar identifikovali su i uhapsili stranu državljanku, osumnjičenu da je počinila krivično delo teška krađa na štetu ženske osobe.

Policijski službenici su lišili slobode K. P. (22), državljanku Republike Srbije.

Sumnja se da je ona 21. oktobra, oko 10.30 časova, na naročito drzak način prišla ženskoj osobi na šetalištu u Baru i iz ruke joj otela novčanik, a potom pobegla sa lica mesta.

Osumnjičena je, kako se sumnja, iz novčanika uzela novac koji se u njemu nalazio, i to 450 evra, dok je novčanik odbacila.

K. P. je, uz poseban izveštaj, kao dopunu krivične prijave, privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.



Autor: Jovana Nerić