TRAGEDIJA KOD JAGODINE! Mladić (17) poginuo nakon sudara sa traktorom!

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je u trenutku sustizanja došlo do kontakta između putničkog vozila i traktora kojim je upravljao nastradali mladić.

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio mladić star 17 godina dogodila se na području sela Lipar.

- Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta. Uviđaj su izvršile nadležne policijske ekipe po nalogu tužilaštva, a okolnosti i tačan uzrok nesreće biće naknadno utvrđeni.

Autor: Jovana Nerić