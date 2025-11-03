TRAGEDIJA KOD JAGODINE! Mladić (17) poginuo nakon sudara sa traktorom!

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je u trenutku sustizanja došlo do kontakta između putničkog vozila i traktora kojim je upravljao nastradali mladić.
Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio mladić star 17 godina dogodila se na području sela Lipar.
- Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta. Uviđaj su izvršile nadležne policijske ekipe po nalogu tužilaštva, a okolnosti i tačan uzrok nesreće biće naknadno utvrđeni.
Autor: Jovana Nerić