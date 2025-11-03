Mladi kik-bokser zverski ubijen ispred Marakane: Ceo šaržer u njega ispalio saborac iz kluba

Mladi kik-bokser Vladan Cvetković (20) ubijen je 3. novembra 1997. godine, dok se vraćao sa treninga, na parkingu ispred stadiona Crvene zvezde u Beogradu.

Očevici su tada ispričali da se prvo čula svađa, a zatim i pucnji. Vladan je teško ranjen i pao je na beton. On je tom prilikom pogođen sa četiri metka, dva u grudi i dva u stomak.

Čuvši pucnjavu, njegov drug iz kluba je istrčao iz sale i pokušao da ga ubaci u svoj automobil, ali nije uspeo. U tom trenutku naišao je taksista, pa su ga zajedno prevezli do Urgentnog centra.

Nažalost, svi napori lekara da mu spasu život bili su uzaludni - Vladan je preminuo ubrzo po prijemu.

Za samo pet godina bavljenja kik-boksom, Cvetković je postigao izuzetne rezultate:

Dva puta bio je vicešampion Jugoslavije, tri puta šampion Jugoslavije, a osvojio je i prvo mesto na Balkanskom prvenstvu u lou-kiku.

Samo pet dana pre ubistva, Vladan je dobio poziv od saveznog selektora za pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo u ful kontaktu koje je održano u Poljskoj.

Ubica i istraga

Za ovaj zločin okrivljen je Predrag Miketić, koji se nakon ubistva skrivao u inostranstvu gotovo 23 godine. Uhapšen je 2020. godine u Baru, po međunarodnoj poternici.

Na prvom ročištu, Miketić je okrivio svog brata blizanca Nenada, koji je sve potvrdio i detaljno ispričao događaje pred sudom.

Miketić je, inače, trenirao u istom klubu kao i Vladan, ali je imao sukobe sa drugim momcima zbog navodnih krađa, pa mu je bilo zabranjeno da dolazi na treninge.

Kobnog dana ušao je u salu da proveri da li je Vladan prisutan, a potom ga sačekao ispred stadiona.

Dok je Vladan otključavao svoj automobil, Miketić mu je prišao i ispalio ceo šaržer, nakon čega je pobegao, ostavljajući ga da iskrvari na parkingu.

Miketić se skrivao pune 23 godine, očigledno uz pomoć jake logistike i veza u različitim sferama društva.

Osuđen Miketić

Dve i po decenije posle zločina u kojem je stradao Vladan Cvetković, Viši sud osudio Predraga Miketića na 12 godina zatvorske kazne.

