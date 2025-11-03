Suđenje Belivukovom klanu: Šta je sve pronađeno u kući strave u Ritopeku – doktorska uniforma, krvavo crevo i tajna prostorija

Na suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas su u Specijalnom sudu u Beogradu prikazane fotografije iz kuće u Ritopeku, za koju se u optužnici navodi da je bila mesto mučenja i ubistava najmanje sedam osoba.

Na više od 200 fotografija vide se unutrašnjost kuće, raskopano dvorište i predmeti pronađeni tokom istrage. Među dokazima su:

žuto crevo sa crvenim mrljama,

elektro-šoker,

mobilni telefoni i SIM kartice,

bolnička uniforma sa natpisom „Nemanja Vask“,

kada ispunjena zemljom ispred kuće,

kao i projektil i šper-ploče pronađeni u unutrašnjosti.

Podsetimo, kuća je prvi put pretresena 4. februara 2021. godine, kada je klan uhapšen, ali je tajna prostorija otkrivena tek nekoliko meseci kasnije. Iza polica u garaži nalazila se skrivena prostorija sa pločicama na podu, u kojoj je pronađena industrijska mašina za mlevenje mesa – za koju tužilaštvo tvrdi da je korišćena za uništavanje tragova zločina.

Vlasnik kuće, optuženi Vlade Draganić, izjavio je u sudnici da su „stvari skupljane godinama“ i da su „stariji ljudi tražili da oluk ide u kadu kako bi skupljali vodu“.

Na fotografije se osvrnuo i optuženi Marko Miljković, tvrdeći da su „dokazi podmetnuti“ jer nisu pronađeni prilikom prvog pretresa.

Suđenje klanu Belivuka i Miljkovića nastavlja se narednih dana, a očekuje se da će tužilaštvo izneti još materijalnih dokaza i svedočenja koja bi trebalo da potvrde optužnicu za ubistva, otmice, trgovinu drogom i oružjem.

Autor: Dalibor Stankov