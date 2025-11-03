Drama kod Vrčina: Turski kamiondžija opljačkan dok je pokušao da pomogne mladićima

Na autoputu Niš–Beograd, u blizini naplatne rampe Vrčin, danas se dogodila pljačka u kojoj je žrtva bio strani državljanin, vozač kamiona iz Turske, piše Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, kamiondžija je primetio dvojicu mladića pored taksi vozila kod jednog odmarališta i zaustavio se da im pruži pomoć, misleći da je vozilo u kvaru. Mladići su otvorili haubu, a zatim je jedan od njih izvadio biber sprej i isprskao vozača.

Nakon toga, napadači su mu oteli torbicu sa dokumentima i novcem i pobegli u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah po prijavi pokrenula intenzivnu potragu za počiniocima, koji se opisuju kao mlađi muškarci. Za sada nije poznato da li su imali saučesnike niti da li su koristili vozilo za bekstvo.

Ovaj incident dodatno je uznemirio vozače na jednom od najprometnijih puteva u Srbiji, a policija apeluje na građane da budu oprezni i da sumnjive situacije odmah prijave.

Autor: Dalibor Stankov