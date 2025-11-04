DRAMA ISPRED RESTORANA NA KOŠUTNJAKU! Mladića oteli napadači sa fantomkama, tukli ga i pretili pištoljem

Brutalan napad dogodio se u subotu oko 19 časova uveče ispred jednog poznatog lokala na Košutnjaku, kada je više maskiranih muškaraca napalo dvadesetogodšnjeg N. T., koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede.

Kako se saznaje, mladić je bio sa društvom u jednom poznatom ugostiteljskom objektu, kada im je prišla grupa maskiranih napadača. Oni su, prema prvim informacijama, nasilno izveli N. T. iz lokala, ugurali ga u automobil marke "tojota" i odvezli na drugu lokaciju u Košutnjaku gde su ga tukli i pretili mu pištoljem.

Napad se dogodio pred više svedoka koji su, kako su naveli, prvo videli tuču, a zatim kako nesrećnog dečka ubacuju u automobil.

- Primetio sam komešanje, kada sam izašao da vidim šta se dešava, video sam grupu momaka sa fantomkama kako stavljaju nekom momku kesu na glavu, ubacuju ga na zadnje sedište i odlaze u nepoznatom pravcu - ispričao je očevidac.

Snimak sa nadzornih kamera je, kako se saznaje, otkrio da je automobil kojim su napadači odvezli N. T. skrenuo u Blagoja Parovića i uputio se prema Rakovici.

Na drugoj lokaciji, napadači su, prema prvim informacijama, više puta udarali mladića rukama i nogama po telu i glavi. Jedan od njih, koji je kod sebe imao pištolj, više puta ga je, kako se sumnja, udario drškom oružja po glavi, uz pretnje da će ga upucati. Oni su, kako se sumnja, od nesrećnog mladića tražili novac.

Navodno, napadači su, nakon što su završili sa maltretiranjem N. T, istog izbacili iz vozila i pobegli u nepoznatom pravcu. Teško povređen, mladić je uspeo da dođe do drugog ugostiteljskog objekta, odakle je pozvao policiju i zatražio pomoć.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede i krvarenja u mozgu, nakon čega je zadržan na odeljenju neurohirurgije.

Prilikom davanja izjave policiji, mladić je izjavio da mu napadači nisu poznati, kao ni da mu nije poznat motiv ovog brutalnog napada na njega.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: Jovana Nerić