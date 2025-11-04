UHAPŠEN VOĐA KAVČANA! Za njim se tragalo od 2022. godine, policija ga uhvatila nedaleko od zatvora

Podgoričanin D. B. (32), navodno pripadnik "kavačkog klana" uhapšen je danas u Spužu, a policija je za njim tragala od 2022. godine, saopštila je Uprava policije.

-Službenici Odeljenja bezbjednosti Podgorica danas su sproveli akciju u kojoj je u Spužu lišen slobode muškarac čiji su inicijali D.B. iz Podgorice, član jedne organizovane kriminalne grupe - navedeno je u saopštenju.

Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije.

On će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Višeg suda u Podgorici.

Prema tvrdnjama sagovornika "Vijesti" iz Uprave policije D.B. je deo kriminalne grupe Radoja Zvicera, i navodno je učestvovao u planiranju ubistva Jovana Vukotića, pokojnog vođe škaljaraca.

Isti izvor rekao je da je bio član grupe koju su organizovali Zvicer i Milan Vujotić, a da mu je uloga bila da prikuplja podatke o kontra klanu i da pokriva i javlja za mesta gde du policijski službenici, a radi vršenje krivičnog dela ubistvo.

