TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Vozač (67) prešao u suprotnu traku, sudario se sa drugim vozilom i POGINUO na mestu

Muškarac (67) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 20 časova, u Nehruovoj ulici u Kragujevcu.

Prema prvim informacijama, džip "tojota RAV4", kojim je upravljao Milan T. (67), prešao je na suprotnu stranu kolovoza i sudario se sa vozilom "citroen berlingo" koje je vozio Stefan K. (29).

Vozač "tojote" zadobio je teške povrede i preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru "Kragujevac".

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

