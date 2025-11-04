TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Vozač (67) prešao u suprotnu traku, sudario se sa drugim vozilom i POGINUO na mestu

Muškarac (67) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 20 časova, u Nehruovoj ulici u Kragujevcu.
Prema prvim informacijama, džip "tojota RAV4", kojim je upravljao Milan T. (67), prešao je na suprotnu stranu kolovoza i sudario se sa vozilom "citroen berlingo" koje je vozio Stefan K. (29).
Vozač "tojote" zadobio je teške povrede i preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru "Kragujevac".
Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
