Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog za silovanje devojčice u Sečnju

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana pritvor M.N. (23) osumnjičenom da je na teritoriji Sečanj silovao devojčicu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ostankom na slobodi uticao na svedoke i oštećenu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično delo, navedeno je na sajtu tog tužilaštva.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela silovanje za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na teritoriji opštine Sečanj, prinudio na obljubu maloletnu oštećenu - dete, koja je mlađa od 14 godina.

