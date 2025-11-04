AKTUELNO

OVO JE UBIJENA KATARINA IZ LESKOVCA: Telo žene policija pronašla u zamrzivaču - Traga se za njenim nevenčanim suprugom (FOTO)

Telo Kazarine G. (36), koju je sinoć, kako se sumnja u leskovačkom selu Pečenjevce ubio nevenčani suprug Dalibor D. (43), pronađeno je u zamrzivaču.

Kako smo već objavili, osumnjičeni Dalibor D. je u bekstvu i za njim se intezivno traga.

Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva

Slučaj je policiji prijavio rođeni brat osumnjičenog, rekavši da je kasno sinoć iz kuće svog brata čuo buku i svađu, a budući da njegov brat i njegova nevenčana supruga Katarina G. imaju bračne probleme, posumnjao da se desilo nešto loše.

Policija je po dolasku na lice mesta pronašla telo, a osumnjičeni je u bekstvu.

