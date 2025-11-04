AKTUELNO

Hronika

Ivana priznala da je izbola muža u kući u Zemunu: Tužilaštvo traži pritvor

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Po nalogu javnog tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun su doneli rešenje o zadržavanju Ivane J. (48) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo Teška telesnapovreda.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 02.11.2025. godine, u porodičnom stanu, posle verbalne rasprave kuhinjskim nožem nanela suprugu – oštećenom M.J. (51) tešku telesnu povredu, usled koje je doveden u opasnost život oštećenog. Na saslušanju kod javnog tužioca okrivljena je priznala izvršenje krivičnog dela i izjavila da se veoma kaje i da je krivično delo učinila jer je bila pod uticajem velikog stresa. Imajući u vidi postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i da će uticati na oštećenog, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora prema okrivljenoj.

Tuga na Marakani: Umro čuveni Zvezdin golman

