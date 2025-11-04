AKTUELNO

DRAMA U PROKUPLJU! Mladić (21) izboden nožem kod škole – policija blokirala centar grada!

U samom centru Prokuplja, iznad osnovne škole „Nikodije Stojanović Tatko“, danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada je E.K. (21) iz Prokuplja izboden nožem.

Povređeni mladić je odmah prevezen u prokupačku bolnicu, gde je nakon dijagnostike upućen na odeljenje Hirurgije. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.

Policija je brzo reagovala i obezbedila prostor oko škole, a uviđaj je u toku. Tačan uzrok sukoba još uvek nije poznat, kao ni da li je napadač identifikovan.

Kako je potvrđeno, više detalja biće poznato nakon završetka uviđaja i prikupljanja izjava svedoka.

Incident je izazvao uznemirenje među građanima, posebno zbog činjenice da se dogodio u neposrednoj blizini škole i u vreme kada je u tom delu grada bilo mnogo prolaznika.

