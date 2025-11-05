HOROR U BORČI! Žena pala sa terase, poginula na licu mesta - Evo šta je prethodilo užasu!

U beogradskom naselju Borča, u Ulici Pita Maravića broj 2, zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na licu mesta.

Nakon svađe i tuče na terasi stana, između dvojice muškaraca, JN (52) - sadašnjeg emotivnog partnera i DZ (54) - bivšeg emotivnog partnera, osoba ženskog pola VS (46) je na neutvrđen način pala sa terase sa visine od oko 4 metra na beton.

Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine.

Hitna pomoć je samo konstatovala smrt. Naložena je obdukcija po nalogu tužilaštva.

DZ je zadržan 48 časova zbog krivičnog dela Nasilje u porodici po nalogu VJT u Beogradu.

Oba muškarca je policija odvezla na VMA na toksikologiju. Obavljeni su informativni razgovori sa njima.

Istraga je u toku.

