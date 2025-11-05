AKTUELNO

Hronika

HOROR U BORČI! Žena pala sa terase, poginula na licu mesta - Evo šta je prethodilo užasu!

Izvor: PInk.rs, Foto: RINA ||

U beogradskom naselju Borča, u Ulici Pita Maravića broj 2, zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na licu mesta.

Nakon svađe i tuče na terasi stana, između dvojice muškaraca, JN (52) - sadašnjeg emotivnog partnera i DZ (54) - bivšeg emotivnog partnera, osoba ženskog pola VS (46) je na neutvrđen način pala sa terase sa visine od oko 4 metra na beton.

Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine.

Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.  Naložena je obdukcija po nalogu tužilaštva.

DZ je zadržan 48 časova zbog krivičnog dela Nasilje u porodici po nalogu VJT u Beogradu.

Oba muškarca je policija odvezla na VMA na toksikologiju. Obavljeni su informativni razgovori sa njima.

Istraga je u toku.

Autor: A.A.

#Borča

#Svađa

#Ubistvo

#poginula

#tuča

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

NOVI DETALJI TRAGEDIJE U BORČI: Žena pala sa terase, jednom od muškaraca određeno zadržavanje zbog nasilja u porodici

Region

HOROR U ZAGREBU! Žena pala sa balkona, poginula na licu mesta! Uhapšen muškarac! Komšinica otkrila detalje UŽASA!

Hronika

Drama na Ledinama usred noći: Žena pala sa terase, hitno prevezena u KBC Zemun

Hronika

ISTRAGA U TOKU! Muškarac (40) skočio sa terase u Bulevaru vojvode Mišića

Hronika

HOROR U BEOGRADU: Žena skakala sa zgrade na zgradu, pa PALA - Hitno prevezena na reanimaciju!

Hronika

JOŠ JEDNA TRAGEDIJA U NOVOM SADU: Muškarac pao sa zgrade, stradao na licu mesta!