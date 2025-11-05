AKTUELNO

DETALJI SMRTI OSUĐENIKA U NIŠKOM ZATVORU: Vrata kupatila bila zatvorena pertlom, cimeri nisu mogli da uđu, pa pozvali stražu

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su da je o slučaju obaveštena policija, kao i tužilaštvo


Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) potvrdili su da je sinoć oko 20 časova u toaletu sobe u KPZ Niš pronađeno telo osuđenika A. S. (34) iz Aleksinca.

- Telo osuđenog lica pronađeno je sinoć oko 20 časova u toaletu višekrevetne sobe u KPZ Niš. Vrata toaleta su bila zatvorena jednim delom uz pomoć pertle sa unutrašnje strane kupatila zbog čega druga lica nisu mogla da uđu o čemu su obavestila stražu koja je odmah došla u sobu - saopštili su iz Uprave i dodali:

- U skladu sa zakonskom procedurom, odmah su obavešteni policija, koja je obavila uviđaj, Više javno tužilaštvo, Hitna pomoć, čija ekipa lekara je došla u zavod, kao i porodica osuđenika. Telo je upućeno na obdukciju.

Kako Kurir piše, A. S. koji je pronađen mrtav služio je kaznu u KPZ Niš od četiri godine.

- Na tu kaznu je osuđen zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti - kaže naš izvor.

Autor: D.Bošković

