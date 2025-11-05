AKTUELNO

FILMSKI OBRT! Čovek (40) prijavio da je 'izboden nožem' kad je stao da pomogne ljudima na putu, a onda je OTKRIVENA ISTINA!

Policija u Zemunu uhapsila je prevaranta S. Š. (40) zbog sumnje da je lažno prijavio krivično delo. Protiv njega je podneta krivična prijava za lažno prijavljivanje.

Prema prvim informacijama, on se sumnjiči da je 30. oktobra prijavio policiji da je u Batajnici zaustavio svoj automobil kako bi pomogao muškarcu čije se vozilo navodno pokvarilo.

Policiji je tog dama prijavio da je muškarac, kom je navodno pokušao da pomogne, tada izvadio nož, ubo u nogu i oteo mu torbicu sa novcem.

Međutim, daljom istragom je utvrđeno da do napada nije došlo, već da je S. Š. sam potrošio novac, a ceo događaj izmislio kako bi prikrio nestanak novca.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

