AKTUELNO

Hronika

Jezivo porodično nasilje u Zemunu: Muž brutalno pretukao ženu, policija zatekla JEZIVI PRIZOR - jedva je izvukla živu glavu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Policija u Beogradu uhapsila je u utorak N. B. (34) zbog sumnje da je u porodičnom stanu u Zemunu fizički napao svoju suprugu D. B. (34), prema nezvaničnim informacijama.

N. B. je u naletu besa i ljubomore prvo vređao suprugu, a zatim je fizički napao, gde joj je zadao više udaraca rukama po glavi i telu, čupao za kosu, oborio na pod i vukao po stanu. Žena je uspela da se oslobodi i pozove roditelje i policiju.

Povređenoj je lekarska pomoć ukazana u KBC Zemun, gde su joj konstatovane brojne povrede i hematomi po glavi i telu, koje su okvalifikovane kao lake telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Zemunu, koje vodi istragu.

Autor: S.M.

#Nasilje

#Policija

#Zemun

#pretučena

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

STARAC (85) PRETUKAO SUPRUGU U ZEMUNU Pijan je gurnuo na pod, pa je šutirao nogama

Region

HOROR U BARU! Nasilnik nasrnuo na ženu, pa je udarao tupim delom SEKIRE u glavu - Žena pronađena bez svesti, ima TEŠKE POVREDE

Hronika

Jezivo porodično nasilje u Kaluđerici: Ženu pretukao, pa joj cigarete gasio po licu

Hronika

Pretukao majku, pa je gušio jastukom: Stravično nasilje kod Beograda

Hronika

STRAVIČNO NASILJE U BATAJNICI! Mrtav pijan pretukao suprugu, udarao je nogama u glavu

Hronika

Jezivo porodično nasilje u Zemunu: Šamarao suprugu i udario je pesnicom u glavu pred decom