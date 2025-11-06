DEVOJKA NOŽEM NAPALA POLICAJCA U BEOGRADU, ON U SAMOODBRANI PUCAO U NJU: Nasrnula na njega na ulazu u Policijsku stanicu Savski venac

Državljanka BiH stara 24 godine, jutros oko 4 sata bez povoda nožem je napala policajca na ulazu u policijsku stanicu Savski venac.

Ona je tražila da policajci idu u tzv. Ćacilend da intervenišu, svađala se i onda nasrnula nožem na policajca.

Napad na policajca koji je obezbeđivao stanicu dogodio se na ulaznom stepeništu.

Pošto je policijski službenik u više navrata izbegao napad, a napadač i pored upozorenja nije imao nameru da odustane, policijski službenik je upotrebio službeni pištolj u cilju sopstvene zaštite i pogodio napadača u nogu.

Napadač je prevezen na VMA, u svesnom i komunikativnom stanju sa povredom noge. Na licu mesta obavljen je uviđaj.

Motiv napada na policajca biće utvrđen tokom istrage.

Autor: A.A.