UHAPŠEN DALIBOR POSLE 3 DANA POTRAGE! Ubio ženu, pa telo sakrio u zamrzivač

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su Dalibora D. (1982) iz Pečenjevca, osumnjičenog da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
On se sumnjiči da je 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtio tridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Leskovcu.
Osumnjičeni Dalibor je telo žrtve stavio u zamrzivač i potom se dao u bekstvo, a njegove komšije ispričale su da je u trenutku zločina bio u kućnom pritvoru.
Uskoro opširnije...
Autor: A.A.