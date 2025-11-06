AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN DALIBOR POSLE 3 DANA POTRAGE! Ubio ženu, pa telo sakrio u zamrzivač

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su Dalibora D. (1982) iz Pečenjevca, osumnjičenog da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtio tridesetšestogodišnju ženu, a zatim se udaljio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

Osumnjičeni Dalibor je telo žrtve stavio u zamrzivač i potom se dao u bekstvo, a njegove komšije ispričale su da je u trenutku zločina bio u kućnom pritvoru.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.

