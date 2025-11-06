Saslušan Bačulov! Evo kako se izjasnio

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je M.B. zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra 2025. godine tokom hospitalizacije u Kliničkom cenru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret - krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika.

Ovaj predmet združen je sa predmetom u kojem se M.B. tereti da je zajedno sa D.C. i sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirao i dogovarao radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje, odnosno krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ.

Nakon saslušanja M.B, tužilaštvo je predalo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu jedinstven predlog za određivanje pritvora M.B. da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.



M.B. je juče saslušan povodom sumnji da su on i D.C. od 28. do 30. oktobra 2025. godine u Beogradu dogovarali da navodno M.B. bude otrovan, za šta bi optužili predsednika Republike Srbije i aktuelne državne vlasti, a što bi, prema njihovom mišljenju, za rezultat imalo omasovljenje protesta koji je bio zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, izazivanje velikih nereda, koji bi potom doveli do državnog udara i nasilne promene vlasti u Republici Srbiji.

